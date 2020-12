Danke für das Geleistete

Dieses Virus hält der ganzen Welt einen Spiegel vor. Über den Wahnsinn von rücksichtsloser globaler Ökonomie, über die Permanenz tausender Flugzeuge am Himmel, über die Tourismusindustrie, über das Niederfahren der sozialen Systeme wegen Fokussierung auf Geld mit astronomischer Umverteilung von unten nach oben.

Umso mehr sind die humanen Gegengewichte zu bewundern und ist Dank auszusprechen: An die Spitäler, die Arztpraxen, die Pfleger/-innen, die Mitarbeiterstäbe in Senioren- und Pflegeheimen, in den Einrichtungen für körperlich, geistig oder psychisch beeinträchtigte Menschen. Ein Dank an unsere Rettungsdienste, an unsere Feuerwehren, an die Menschen, die in ihrer Freizeit die Teststraßen betreuen. Ein Dank an die Abstand-Halter, an die Mund-Nasenschutzträger, an die Händedesinfizierer!

An die Behörden, an Politiker/-innen und Wissenschafter/-innen, die es zumindest probieren, ohne Selbstinszenierung Lösungen zu suchen.

Ein Dank an alle so genannten Systemrelevanten, an Pädagoginnen und Pädagogen, an all die Mütter und Väter, die keine Mikrofone und kein Scheinwerferlicht über sich haben.

Fritz Baumgartner, 4222 St. Georgen/Gusen