Danke für das Live-Angebot der SN

Ich möchte mich ausdrücklich für das Angebot bedanken, diverse Diskussionsveranstaltungen auch online verfolgen zu können - oder auch zum Nachschauen zu einem späteren Zeitpunkt. Ich interessiere mich für sehr viele Ihrer Themen und komme oft nicht hin, weil ich dazu extra in die Stadt fahren müsste. Gerade in Zeiten wie diesen tragen Sie damit auch bei, dass Verkehr reduziert wird. Durch dieses Onlineangebot können auch Menschen im ländlichen Raum leichter an den Veranstaltungen teilnehmen und so Information zur Meinungsbildung in vielen Bereichen erhalten. Vielen Dank und bitte um viele interessante Themen weiterhin.

Anna Steiner, 5163 Mattsee