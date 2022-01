Danke für den Bericht!

Ein Danke an die SN für Berichte über die schwierige Situation in der Pflege! Besonders berührt hat mich der Bericht "Ich musste einfach nur funktionieren" von Ingrid Hilmer über den Umgang mit den Pflegekräften am 13. Jänner im SN-Lokalteil. Ich kann allen nachfühlen, wie es ihnen geht, da ich mich auch vorzeitig vom Spitalsbertrieb verabschieden konnte. Lassen sie bitte weiterhin Personen, welche von der Misere betroffen sind, zu Wort kommen. Von der Politik braucht man sich keine Lösungen erwarten, da darüber schon mindesten dreißig Jahre diskutiert wird .



Roman Seitz, 8700 Leoben