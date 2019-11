Danke für den guten Morgen

Donnerstag früh ist die Lokalbahn - wieder einmal - nicht pünktlich. Die Pendler sind daran gewöhnt. Recht ungewöhnlich ist dann aber die Durchsage des Lokführers auf halber Strecke um 8.35 Uhr. Klar und deutlich erklärt er in erfrischenden Worten kurz zusammengefasst, dass mehrere kleine Defekte zu einer zehnminütigen Verspätung geführt haben, er aber versuchen werde, etwas Zeit wieder aufzuholen.

Der Zug kommt tatsächlich nur fünf Minuten verspätet an. Kurz vor Salzburg ertönt der Lautsprecher erneut, der Lokführer wünscht seinen Fahrgästen einen schönen Tag. So kann man das also auch machen. Deshalb wünscht man sich eine Schulung für alle Lokführer - und eigentlich auch für alle Fahrgäste. Oder noch besser: für alle Menschen. Denn ein Funken Freundlichkeit und Einsicht täte uns allen gut - nicht nur in der Vorweihnachtszeit.

Mag. Sabine Winkler

5111 Bürmoos

Quelle: SN