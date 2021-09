Danke für den "neuen" Kajetanerplatz

Einen herzlichen Dank der Ordens- und Krankenhausleitung der Barmherzigen Brüder, den zuständigen Politikern/-innen und Architekt Spraiter sowie beteiligten Firmenarbeitern für die schöne gelbe Asphaltierung des Kajetanerplatzes und der Höhenanpassung an die Einfahrt zur Tür der Kajetanerkirche. Nun kann man ohne Stufe mit Rollator und Rollstuhl in die Kirche gelangen.

Auch die Neupositionierung der Poller vor der Kirche ist ein großer Vorteil, da nun Autos gut wenden können, um wieder wegfahren zu können. Vorher war ein Umdrehen in der Pfeiffergasse vor dem dortigen Poller für längere Autos sehr schwierig. Auch für die neue Polleranordnung vielen Dank.







Max Scherer, 5010 Salzburg