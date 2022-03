Danke für den tollen Abend im K.U.L.T.

Sonntag, 13. März, 17.00 Uhr, "Irischer Fiddle-Abend" im K.U.L.T., Musikum Hof bei Salzburg: Gratulation an alle Mitwirkenden! Über 40 Kinder von Klein bis Teenager im Orchester und ihre Lehrer/-innen nahmen teil. Es ist noch immer nicht ganz einfach zu organisieren und einen so tollen Abend zu gestalten. Von Anfang bis zum Ende war er ein Genuss. So viele tolle junge Menschen, danke an euch für diese Aufführung!

Das Ganze war auch noch für einen guten Zweck, nämlich zu Gunsten der "Ukraine-Hilfe Caritas". Nicht zu vergessen ist das tolle Büffet - natürlich auch alles irisch.



Elisabeth Schnöll, 5082 Fürstenbrunn