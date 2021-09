Danke für den Zebrastreifen

Vielfach wird über die Verkehrsverhältnisse in Salzburg geschimpft, doch gibt es auch Positiva. Nach über einem Jahr wurde jetzt die Leopoldskronstraße zwischen Nußdorferstraße und Sinnhubstraße endgültig neu asphaltiert und bei der Kreuzung zur Göllstraße eine Fahrbahnschwelle samt deutlich gekennzeichnetem Zebrasteifen angebracht. So kann man hoffen, dass unsere Kinder nun ohne Gefährdung zu unserem Kindergarten in der Göllstraße gehen können. Hierfür dürfen wir uns bei Fr. Stadträtin Martina Berthold und ihren Mitarbeitern im Magistrat in unserem und im Namen der direkten Anrainerschaft, speziell aber der Eltern, die ihre Kinder zu uns bringen, herzlich bedanken.



Martina Eder, Sportkindergarten, 5020 Salzburg