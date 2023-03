Danke für die Beiträge des "Lokalpatrioten"

Sehr geehrter Herr Bayer, gerade als ich Ihnen erstmals schreiben wollte, lese ich, dass Sie sich in die Pension verabschieden werden. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Beiträge, welche mir so oft aus meiner Seele gesprochen schienen. Ihre zahlreiche Zuhörerschaft wird Ihre treffenden Bemerkungen zu all dem Unsinn, den wir im Alltag wahrnehmen, sicher ebenso vermissen wie ich es tue.

Eigentlich wollte ich Ihnen schreiben aus Verzweiflung über die (für mich) neueste Barbarei in Zell am See. Sicherlich kennen Sie den alten langsamen Sessellift in der Schmitten auf den Sonnkogel? Vielleicht ist Ihnen auch die schöne Bergstation samt integriertem Bergrestaurant schon aufgefallen? Für meinen laienhaften Begriff handelt es sich dabei um ein besonderes Baujuwel. Ich weiß nichts über Entstehungsgeschichte, Bauzeit oder Architekt, jedenfalls ist es ein außerordentlicher Bau, den ich schon längst unter Denkmalschutz glaubte. Nichts da! Der Lift wird heuer erneuert und es kommt die übliche funktionelle Bergstation, das Restaurant belässt man zumindest als Rumpf, der Rest wird abgerissen und das schon bald.

Traurig finde ich es, wie wenig Verstand und Verständnis man hierorts für Baukultur und Schönheit hat. In meinem Heimatort Saalfelden gehe ich ohnedies nur mehr gesenkten Hauptes durch die Stadt, in Maria Alm ist es auch nicht mehr besser.

Ich wünsche Ihnen alles Gute und grüße Sie herzlich.







Irmgard Wohlfarter, 5760 Saalfelden und Wien