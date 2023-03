Danke für die Einladung Selenskyjs

Ein Dank unserem Nationalratspräsidenten Sobotka zur Einladung von Präsident Selenskyj zu seiner Rede im Parlament. Traurig, dass wir eines der letzten Länder in der EU sind, aber immerhin. So konnte der Präsident der Ukraine auch den Abgeordneten und der österreichischen Bevölkerung übermitteln, welchen Gräueltaten die ukrainische Bevölkerung Tag und Nacht ausgesetzt ist.

Eine Schande für unser Land, dass die FPÖ-Fraktion und ein Großteil der SPÖ-Abgeordneten den Saal verließen. Bei der FPÖ ist das ja klar. Sie war immer schon auf Seiten Putins. Praktisch Putins 5. Kolonne! Zig Anträge im Parlament zugunsten Russlands eingebracht. Gott sei Dank abgelehnt! Und dann noch dieses verlogene Gerede von der Neutralität. Der immerwährende Freundschaftspakt mit der Diktatur stört diese Herrschaften da wenig.

Und bei der SPÖ gibt es anscheinend immer noch genug Putinversteher, wie zum Beispiel Ex-Präsident Fischer. Ich habe immer noch die Pressekonferenz mit ihm und Ex-Wirtschaftskammer-Präsident Leitl vor Augen. Peinlich, wie man damals nach dem Krim-Überfall mit dem Diktator scherzte. Fischer sah man auch nicht im Parlament. Interessierte ihn vermutlich wenig. Hochachtung vor Bundespräsident Van der Bellen. Er war dabei.

Jedenfalls sollte schön langsam klar sein, dass wir es bei Putin mit einem Kriegsverbrecher zu tun haben. Und gegen dessen Machtgelüste gibt es nur eine Möglichkeit: Nämlich sich zu verteidigen. Und dazu braucht es unter anderem eine gewaltige Menge an Leopard-Panzern und Kampfflugzeugen. Nur so kann man den Diktatur in die Schranken weisen. Das ganze Friedensgesülze der sogenannten Pazifisten ist ja nicht mehr anzuhören. Die würden auch zuschauen oder feig davon laufen, wenn russische Truppen vor der EU stehen.







Walter Papst, 1040 Wien