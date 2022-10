Danke für die Farbenvielfalt

Was für ein Hochgenuss für mein Zeichenlehrerauge, diese tolle Farbenvielfalt in der "Salzburger Nachrichten"-Ausgabe vom 15. Oktober. Etwa das frische Hellgrün der Salk-Beilage, die zweifarbigen Überschriften, die schönen Farbabbildungen, etwas über den neuen Glanz im Konzertsaal Mozarteum, die diesmal besonders wirkungsvolle Erfindung von Andrea Maria Dusl, die sensationelle grüne Seite der Buchtage und so weiter.

Mich fasziniert dieser Abwechslungsreichtum, abgesehen von der Vielfalt lesenswerter Artikel! Großes Kompliment an das ganze Team meiner Lieblingszeitung!

Mag. Rudolf Höhenwarter, 5020 Salzburg