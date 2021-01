Danke für die Fürsorge gerade jetzt

Unsere Mutter und Oma ist nun seit fast einem Jahr nach einem massiven, von den Lockdown-Maßnahmen letztes Frühjahr mitausgelösten Demenz-Schub im ÖJAB-

Seniorenheim in Aigen und sie fühlt sich zu Recht dort sehr wohl. Ich möchte mich daher - auch und gerade weil in diesem Heim ein Coronacluster aufgetreten ist - auf diesem Weg für die stets fürsorgliche, von Geduld, Verständnis und Respekt gegenüber den Bewohnern geprägte Betreuung bedanken. Wann immer man telefonisch oder persönlich Kontakt zu den Betreuern hat, man merkt, wie wichtig jeder einzelne Bewohner ist. Und das Schönste ist, dass es trotz der wahnsinnig hohen Belastung stets ein Lächeln gibt! Danke, dass ihr unsere Mutter und Oma so gern habt!



Brigitte Loidold, 4882 Oberwang