Danke für die hervorragende Betreuung

Es kam völlig unerwartet und für mich gänzlich ohne Vorbereitung. Anfang März Atemprobleme beim Morgenspaziergang mit dem Hund. Nach Konsultation meines Hausarztes Nachmittags schon in der Aufnahme in den Landeskrankenanstalten. Erster Kontakt mit Primara Univ.-Prof. Dr. Uta Hoppe. Stent ist auf Grund der Gegebenheiten nicht möglich, Herzoperation notwendig. Primar Univ.-Prof. Dr. Rainald Seitelberger klärte mich über die bevorstehende Operation ausführlich auf. Trotz Corona-Auflagen des Bundes und des Landes und Reduktion möglicher Intensivbetten wurde die Operation am 9. März erfolgreich mit drei Bypässen durchgeführt.

Leider wurde am Tag der letzten Untersuchung ein Keim festgestellt, der mich für weitere 14 Tage ans Krankenbett band. In dieser schwierigen Zeit lernte ich das besonders herzliche und patientenorientierte Wirken des hervorragenden Pflegeteams der Herzchirurgie samt deren Ärzten zu schätzen.

Meine vierwöchige Rehabilitation in Großgmain, die auf Grund der unfreiwilligen Verlängerung im LKH einen Tag vor Antritt verschoben werden musste, endet nun in ein paar Tagen. Auch hier ein unheimlich engagiertes Team, das zur Genesung der Patienten trotz Krankenständen und Mehrfachbelastung sein bestes gibt. Die junge Ärztin Dr. Siller, die mich hier betreut, hat durch einen unkonventionellen Ansatz meinen Insulinbedarf um rund 60% reduziert. Das bedeutet mir sehr viel. Ich habe jetzt fast zwei Monate in der Klinik und hier in der Rehabilitation verbracht. In allen Tag- und Nachtschichten habe ich ausschließlich freundliche, kompetente und wunderbare Menschen getroffen, die ihren Job wunderbar machen. Trotz der coronabedingten Erschwernisse. Herzlichen Dank!



Dr. Hannes Rosner, 5201 Seekirchen