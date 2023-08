Ich war am Montag, 7. August 2023, in der Billa-Filiale Maxglaner Hauptstraße zum Einkaufen. Leider stürzte ich und konnte nicht allein aufstehen. Sofort kamen ein junger Mitarbeiter und eine Kundin, die mir sehr behilflich waren und sich sehr engagiert um mich kümmerten. Die Frau begleitete mich nach Hause und trug auch meine Einkäufe in die Wohnung.

Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals herzlich bedanken.

Friederike Mühlberger, 5020 Salzburg