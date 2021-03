Sehr geehrte Frau Pabinger, vielen Dank für Ihre interessanten und lehrreichen Beiträge in den SN zur "Kulturklauberin". Kultur in ihren vielen Facetten ist doch gerade in Zeiten wie diesen (und überhaupt) unverzichtbar.

Umso erfreulicher ist es, dass Sie auch öfters den Blick auf die kleinen und unbeachteten Kunstwerke richten. Ich (und bestimmt nicht nur ich) schätze das sehr.

Bitte machen Sie weiter so. Alles Gute!



Mag. Matthias Gerl, 5440 Golling