Danke für die Meldung an die Feuerwehr

Ein Dankeschön an den Passanten, der am Donnerstag, dem 13. Juli 2023, in der Kleßheimer Allee 52a Meldung an die Feuerwehr machte, da ein Brand entstanden ist, der von einem Gesteck vom Gärtner, das ich am Verabschiedungstag meines geliebten Mannes im Freien zwischen den Garagentore anzündete.

Die sieben brennenden Kerzen mit Deckel dürften die schöne Deko entflammt haben. Da ich über die Feuerwehr, wegen Datenschutz, keinen Namen erfahren konnte, möchte ich mich auf diesem Weg herzlichst bei der Person bedanken, die ein großes Unheil verhinderte.

Karin Obermair, 5020 Salzburg