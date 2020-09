Danke für die neue Fassade der VS Morzg

Schon als Direktorin der VS Morzg wünschte ich mir, wie auch meine Vorgängerin, dass endlich die Fassade unserer netten, alten "Dorfschule" saniert werden sollte. Immer wurden wir vertröstet. Nun strahlt diese im neuen Kleid. Vor genau 125 Jahren, am 15. September 1895, wurde meine Schule (ich ging selbst als Schülerin, später als Lehrerin und Direktorin täglich in diese Schule) feierlich eingeweiht. Dank auch an die Verantwortlichen, dass man Mut zur Farbe bewiesen hat. Die VS Morzg trägt nun ihr Festtagskleid!



Christine Reimann, ehemalige Direktorin der VS Morzg, 5020 Salzburg