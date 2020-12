Danke für die schöne Sendung!

Ich möchte mich für die schöne Sendung im Fernsehen am 17. Dezember bedanken. "Aus dem Rahmen, Advent in Salzburg auf Österreich III. Karl Hohenlohe führte mit fast kindlicher Freude das schöne Weihnachtsmuseum im Glockenspielgebäude, Mozartplatz. Dieses Museum gründete Ursula und Herbert Kloiber, die auch in der Sendung dabei waren. Ich hoffe, dass durch diese Sendung noch mehr Besucher angezogen werden. Aber auch die Führung am Glockenspiel war wunderbar, auch wenn man es kennt, hat man noch dazu gelernt. Ich hoffe, viele haben diese Sendung gesehen.

Gretl Herzog, 5020 Salzburg