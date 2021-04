Ich habe am Samstag mit großer Freude die SN und Ihren Artikel gelesen.

Ein großes Lob an Sie und die gesamte Redaktion für diesen Mut, uns diesen einen Tag "C" - Pause zu gönnen.

In diesen schwierigen Zeiten war Ihre Zeitung am Samstag ein Lichtblick und ich würde mich auf eine Wiederholung sehr freuen.





Ingrid Schmid, 5431 Kuchl