Danke für ein Hilfsangebot im Bus

Ich möchte mich bei einem mir unbekannten jungen Mann bedanken. Am Donnerstag, dem 16. Juli 2020, wollte ich nach einer Untersuchung im Institut Doringer, Innsbrucker Bundesstr. 83a in Salzburg, um zirka 13.15 Uhr mit der Buslinie 2 zum Bahnhof fahren, um in meinen Wohnort Bad Hofgastein zurückzufahren.

Bei der Hinfahrt habe ich ein Ticket am Automaten gekauft. Das wollte ich auch bei der Rückfahrt, leider war hier aber kein Automat. So wollte ich beim Chauffeur die Karte kaufen. Der war ungehaltenen und wies mich zurecht, dass ich hier kein Senioren-Ticket bekäme. Außerdem war alles im vorderen Busbereich abgesperrt, was bei uns in Gastein nicht mehr ist.

Nach meiner Frage um ein Ticket sollte ich nun 3,90 Euro statt 1,60 bezahlen. Ich hatte aber nicht genug Kleingeld, weil ich im Moment alles mit Karte bezahle. Geht hier auch nicht, also sagte ich, gut, ich steige wieder aus. Keine Antwort vom Schaffner. Ein junger Mann - groß, schlank mit kurzem, braunem Haar und sehr freundlichem Gesicht - wollte mir das fehlende Geld geben, das kommt wohl nicht oft vor.

Da ich aber so geschockt von dem Busfahrer war, hab ich nur gesagt, ich steige wieder aus, und stieg aus.

Jetzt möchte ich mich aber sehr herzlich bei diesem jungen Mann bedanken. Es ist sehr erfreulich, dass es Menschlichkeit auch noch gibt - vielen Dank.



Christa Schrutka, Bad Hofgastein