Danke für einen mutigen Pongau

Der Pongau ist der erste Bezirk im Bundesland, in dem es heuer keine Feuerwerke in den Gemeinden geben wird. Die Bürgermeister/-innen haben das gemeinsame Feuerwerk-Verbot beschlossen. Dafür sollte man unseren Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen danken! Es wird keine Verkaufsstände mehr geben und auch Supermärkte werden das Angebot reduzieren bzw. auslaufen lassen.

Dieser sinnentleerte "Brauch" folgte bisher einem strengen rituellen Ablauf: Der Forderung nach Verzicht bis hin zu Verbot, Umwelt, Tieren und Menschen zuliebe folgten polternde Parolen jener, die mit lauten Krachern und explodierenden Leuchtkörpern vielleicht auch ihre seltsame Vorstellung von Männlichkeit verteidigen wollten. Das Ritual endete schließlich mit Appellen an die Bevölkerung durch sich vor einer klaren Entscheidung wegduckenden Politiker/-innen - bisher Die "Pongauer Politik" ist anders. Meine Hochachtung dafür!

Belastungen durch Rauch, Ruß und Feinstaub durch Feuerwerke bleiben uns heuer erstmals erspart. Ältere Menschen, Kleinkinder, Wild- und Haustiere werden sehr froh sein über diese neue Bestimmungen.

Ärzte, Feuerwehr und Krankenhäuser werden spürbar weniger Einsätze haben. Es werden keine Belastungen durch Schwermetallpartikel wie Strontium, Arsen, Blei, Selen oder Cäsium mehr freigesetzt. Unmengen an Müll, die am Neujahrsmorgen nicht mehr von den Reinigungsdiensten entsorgt werden müssen. Es wird nichts mehr in der freien Natur zurück auf den Boden fallen, dort liegenbleiben und für das Wild und unsere Tiere in der Landwirtschaft durch die Nahrungsaufnahme eine erhebliche Gefahr darstellen. Viele Verletzungen an Augen, Ohren und Händen bleiben den Menschen erspart. Es wird auch keine Sachbeschädigungen und Brände durch Blindgänger oder unsachgemäßes Hantieren mit den Feuerwerkskörpern geben.

Vielen Dank für diese mutige Entscheidung!



Robert Gassner, 5500 Bischofshofen