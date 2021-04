Danke für Ihren beispiellosen Einsatz

Sehr geehrter Herr Minister Anschober!

Schon seit Wochen denke ich darüber nach, Ihnen zu schreiben. Es ist mir ein echtes Bedürfnis, Ihnen meine Hochachtung auszusprechen. Sie scheinen einer der wenigen Politiker zu sein, dem es tatsächlich um die Menschen geht. Im Gegensatz dazu versuchen viele, nicht nur in der Opposition, politisches Kleingeld aus der Katastrophe der Pandemie zu wechseln oder zumindest umfragetechnisch taktisch erfolgreich zu handeln, selbst wenn es die Gesundheit vieler gefährdet.

Ich kann mir den Kraftakt, den Sie während des letzten Jahres geleistet haben, sicher nur ansatzweise vorstellen, denn jeder kennt tatsächlich nur die Arbeit, die er selber macht. Vielen Dank für Ihren unermüdlichen Einsatz.

Ich habe bewundert, mit welcher Ruhe und Sie unfairen Manövern immer wieder begegnet sind. Manchmal bin ich stellvertretend für Sie zuhause vor dem Fernseher geplatzt. Die Mischung aus politisch unfairem Kalkül und Verschwörertum auf der einen Seite und den realen Härten der Pandemie, der endlosen Arbeit in Gremien und Expertengruppen auf der anderen stelle ich mir unerträglich vor.

Ich finde, es entspricht dem Zeitgeist oder vielleicht dem politischen Metier generell, dass Menschen, die keine Taktierer sind, sondern den Tatsachen Rechnung tragen und nicht nach Umfragewerten schielen, meist nicht den Dank bekommen, den Sie verdienen. Als Gesundheitsminister hat man während einer Pandemie wohl in jedem Fall den Schwarzen Peter. Wenn man seinen Job sehr gut macht, verfallen die Ahnungslosen gleich in den Tenor, dass es eh nichts Gefährliches gegeben hätte und wenn einen die Pandemie und ihre Schattenseiten einholen, dann hat man in den Augen derer auch wieder etwas falsch gemacht.

Ich möchte Ihnen für Ihre Ruhe, mit der sie politische Anpatzer oft ins Leere laufen ließen, für Ihr Verantwortungsgefühl und ihren beispiellosen Einsatz danken

und wünsche Ihnen viel Kraft und Energie!





Margit Neuböck, 5020 Salzburg