Danke für Leserbrief zum Thema Böller

Danke an Frau Liselotte Degenhart aus Zell am Moos für den treffenden Leserbrief zum Thema Böller und Krawall. Ich hoffe, dass diesen auch jene lesen, welche den unnötigen Krawall verursachen. Ich glaube eher nicht, da ich an deren Lesekenntnis und Intelligenz zweifle. Aber vielleicht kann hier einmal so ein Krawallmacher seine Gründe darlegen warum er/sie Krawall und Lärm macht.

Danke auch an alle Leserbriefschreiber zum Thema Lärm, Krawall und Silvester. Leider muss sich die Mehrheit wieder einmal von einer kleinen Minderheit terrorisieren lassen. Und wie immer, die Politiker schauen geschockt tatenlos zu.



Roman Seitz, 8700 Leoben