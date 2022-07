Danke für Privatführung durch den Ziegelstadel

Angeregt durch den SN-Artikel "Hallein erstrahlt als Bildhauerstadt" beschlossen wir gleich am 22. Juli, dem Tag der Ausstellungseröffnung, mit den Öffis nach Hallein zu fahren. Dass die Ausstellung erst am Abend eröffnet wird, war dem Artikel nicht zu entnehmen. Unsere Enttäuschung stand uns ins Gesicht geschrieben, da betrat der Organisator der Ausstellung, Herr Johann Gutschi, das Foyer des Ziegelstadels. Er bot uns sofort eine Privatführung durch den Ziegelstadel und die Alte Saline an.

Für diese informative und sehr persönliche Führung bedanken wir uns noch einmal sehr herzlich. Die Ausstellung hat uns ausgezeichnet gefallen!







Maria und Josef Jakob, 5132 Geretsberg