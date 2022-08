Danke für professionelle Berichterstattung

Nach der Lektüre der SN-Ausgabe vom 22. August drängt es mich, ein paar Worte des Dankes an die Redaktion zu schicken.

An Chefredakteur Manfred Perterer für "Putins Krieg ist schuld, nicht die Sanktionen", an Andreas Koller "Wider die ,Weltherrschaft der Dummheit'", an Alexander Purger, diesen Hohepriester der geschichtsbewussten Satire. Seine Meinung zur Pensionserhöhung kann ich aber, obwohl selbst betroffen, nicht ganz teilen. Die "Salzburger Nachrichten" schaffen es konsequent, einen Überblick über das Weltgeschehen zu bieten, ohne die Leserschaft in Wut oder Resignation zurückzulassen. Nochmals danke dafür.





Dr. Richard Lanner, 6314 Wildschönau-Tirol