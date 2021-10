Danke für rasche und professionelle Hilfe

Vor kurzem lag mein Mann im Zug seines Kampfes gegen den Krebs im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder. Schon seit längerem konnte er nicht mehr gut hören. Als ihm die Ärztin eröffnen musste, dass er austherapiert sei, konnte er dem Gespräch kaum folgen und fragte mich später, was ein Hörgerät kosten würde (obgleich er ein solches zuvor immer abgelehnt hatte). Ich wandte mich deshalb hilfesuchend an Herrn Neuhofer von der Fa. Neuroth, mit dem Hinweis, dass mein Mann ein Hörgerät vermutlich nur für eine sehr kurze Zeit nützen könne. Noch am Nachmittag desselben Tages kam Hr. Neuhofer in sein Krankenzimmer und testete meinen Mann mind. 1 Stunde lang und passte ihm unter schwierigen Umständen ein Leihgerät an. So konnte mein Mann in seinen letzten Tagen noch das Hörgerät nützen.

Einige Tage später wollte Herr Neuhofer das Gerät sogar noch einmal überprüfen, doch verstarb mein Mann zuvor. Als ich das Gerät retournierte, erfuhr ich, dass nichts verrechnet würde. Ich möchte deshalb Herrn Neuhofer und der Fa. Neuroth auf diesem Weg sehr herzlich für ihre rasche und professionelle Hilfe und ihr Bemühen, einem Sterbenden diesen letzten Wunsch zu erfüllen, danken!





Henrika Maier, 5061 Elsbethen