Danke für spontane Hilfsbereitschaft

Ich möchte mich ganz herzlich bei der Dame bedanken, die am Montagmorgen (19. 6. 2023), als ich auf dem Weg in die Schule an der Salzach in der Nähe des Motel One einen Unfall hatte, meine Tochter und ihre Freundin in die Schule begleitet hat. Das war die größte Hilfe, die man mir in dem Moment zukommen lassen konnte, und die Dame hat das sofort erkannt und richtig gehandelt. Ein großes, herzliches Dankeschön!

Wenn Sie mich mal wieder auf diesem Weg, den ich täglich zurücklege, treffen sollten, dann sprechen Sie mich bitte an, damit ich mich auch persönlich bei Ihnen bedanken kann! Es ist ein so schönes Gefühl, zu wissen, dass es noch gute Menschen gibt!



Natasa Jovovic, 5020 Salzburg