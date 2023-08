Danke für stimmungsvolle Nächte auf dem Kapitelplatz

Am Ende der diesjährigen Festspielsaison möchte ich den Veranstaltern der Festspielnächte meinen besonderen Dank aussprechen. Zur Freude vieler Besucher*innen bot das breitgefächerte Angebot zahlreiche Aufführungen aus längst vergangenen Jahren, so zum Beispiel die "Jedermänner" Brandauer und Simonischek vor der großartigen Kulisse des Doms, der heuer völlig ausgeblendet wurde. Besonders sehens- und hörenswert waren auch jene älteren Opernproduktionen, in denen die Musik, kombiniert mit einer achtsamen Inszenierung, ein harmonisches Ganzes bildete und damit auch dem Komponisten den nötigen Respekt zollte. Leider vermisst man das heutzutage nur allzu oft. - Es bleibt zu hoffen, dass die stimmungsvollen Nächte auf dem Kapitelplatz uns auch in Zukunft erhalten bleiben.



Monika Zipf, 5020 Salzburg