Danke für zwei hervorragende Kommentare in den SN

In den SN vom 3. Oktober 2022 haben mich als pensioniertem Lehrer zwei Beiträge besonders angesprochen:

Alexander Purger zeichnet sich ja immer wieder durch äußerst kompetente Artikel mit historischen Bezügen aus. Auch diesmal trifft er mit seinem kurzem, doch äußerst prägnanten Kommentar "Die Gegenwart, durch die Brille der Geschichte gesehen", in der er die Scheinabstimmungen in der Ukraine, den Wahlausgang in Italien und die bevorstehende Bundespräsidentenwahl in Österreich vor dem historischen Hintergrund beleuchtet, damit auch den hervorragenden Artikel von Alexandra Bleyer in der Wochenendbeilage der SN vom 24. September 2022 ("Eine rätselhafte Lehrmeisterin. Können wir aus der Geschichte lernen?") indirekt bestätigt und exemplarisch ergänzt, vollkommen "ins Schwarze". Besten Dank und herzliche Gratulation!

Danken und gratulieren möchte ich auch Thomas Hödlmoser für seinen Leitartikel "Mit PR-Kampagnen allein gewinnt man keine Lehrer". In der Tat waren die angesprochenen Probleme vorhersehbar. Jahrzehntelang wurde den Lehramtsstudenten (ich habe in den 1970ern studiert und von 1980 bis 2020 an einer AHS GW und GSPB unterrichtet) von sog. "Bildungsberatern" suggeriert, dass man als Lehrer nur schwer einen Posten bekäme, obwohl das nicht den Tatsachen entsprach. Jahrzehntelang hatte man seitens der Öffentlichkeit und der Politik die Arbeit der Lehrer nicht nur nicht wertgeschätzt, sondern teilweise sogar verhöhnt (man denke - als besonders markantes Beispiel dafür - etwa an den "Arbeitzeitvergleich" des ehem. Wiener Bürgermeisters Dr. Häupl), halste den Lehrern immer mehr sinnlose bürokratische Zusatzaufgaben auf, zog bei Noteneinsprüchen in den Landesschulräten und Bildungsdirektionen die "Expertisen" der Juristen stets dem Fachurteil der Pädagogen (Landesschulinspektoren) vor usw.

Die bevorstehende Pensionierungswelle der Babyboomgeneration hat man trotz der Warnungen von Direktoren, Lehrern und Gewerkschaftern verschlafen und die strukturellen Probleme in der Lehrerausbildung mit untauglichen Mitteln bekämpft. Eine Verlängerung der Studiendauer war wohl eine wenig durchdachte Option. Die geforderte Zusatzausbildung zur Erlangung eines Masters of Education, die sich an das Bachelorstudium anschließt, weist leider eine Vielzahl von Unzulänglichkeiten auf und ist für Mittelschul -und Volksschullehrer/-innen entbehrlich - vor allem wenn man bedenkt, wie man in den Pädagogischen Hochschulen mit den Masterarbeiten umgeht. Wissenschaftliche Arbeiten sind für angehende Maturanten und Studenten sinnvoll, sollten daher auf die Ausbildung von AHS- und BHS-Lehrkräften beschränkt werden.

Ich konnte mir in meinem Bekanntenkreis ein Bild von den Anforderungen an Masterarbeiten an Pädagogischen Hochschulen machen. Der formalen Kompetenz kommt hierbei ein wesentlich höherer Stellenwert zu als der fachlichen Kompetenz. Der geistige Gehalt der Forschungsarbeit trat gegenüber der Einhaltung formaler Vorschriften, der Verwendung von pädagogischem Fachvokabular (das allerdings eher den Eindruck entbehrlicher Worthülsen vermittelte) sowie dem unnötigen "Aufblähen" des Textes deutlich in den Hintergrund.

Weniger wäre mehr: Kürzere Studiendauer, effizientere Ausbildung, nur wenige (dafür aber sinnvolle) schriftliche Arbeiten mit nutzbringendem Inhalt anstelle überbordendem Formalismus.

Das Wichtigste für die Lehrerschaft in der Zukunft wäre es aber, dass Gesellschaft und Politik endlich den Wert guter Bildung und Ausbildung wertschätzen und die wertvolle Arbeit der Lehrkräfte anerkennen!



Dr. Heinrich Zwittkovits, 2700 Wiener Neustadt