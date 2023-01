Danke, Herr Bundespräsident

Herr Bundespräsident, ich habe das Interview im ORF vom 25. 1. 2023 mit Ihnen gesehen und bin froh von Ihnen so klare Stellungnahmen zu den unterschiedlichen Themen gehört zu haben. Wir können uns nur beglückwünschen, ein so weitsichtiges, vom Humanismus geprägtes Staatsoberhaupt zu haben.

Wir haben eine Klimakrise, wobei in Ägypten bei dieser Konferenz mit vielen Ländern um ein "Klimatöpfchen" gestritten wurde. Der von Putin verursachte Ukrainekrieg kostet, abgesehen vom menschlichen Leid, bereits ein Vielfaches vom Töpfchen und bringt nur Tod und Zerstörung. Des Weiteren müssen in nächster Zeit wieder unglaubliche Summen in die Rüstungsindustrie gepumpt werden, welche für den Hunger und die Bewältigung der Umweltschäden besser genutzt wären.

Gleichwohl gibt es bei uns eine Partei, die diese Dinge verharmlost und sich als

Autokratenversteher präsentiert. Ich würde dem Herrn Parteiobmann die Reise

auf einem Polizeipferd gerne in eine Richtung finanzieren.

Trotzdem hoffe ich, dass die Einsicht siegt und wir uns alle auf die Werte, des oben

bereits genannten Humanismus besinnen, welcher sich auch im Ton, des

gegenseitigen Respektes und der Wertschätzung niederschlagen sollte. Es geht

nur miteinander, was gegeneinander passiert sehen und hören wir täglich in den Medien.







Friedrich Wieser, 5110 Oberndorf