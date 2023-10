Danke dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder

Aufgrund einer schweren Krankheit (Diagnose 24. Mai) bin ich seit dieser Zeit "Stammgast" in der Abteilung Onkologie bei den Barmherzigen Brüdern in der Stadt Salzburg. Ich möchte mich auf diesem Weg einmal beim Pflegepersonal, den Ärzten und den für andere Bereiche zuständigen Mitarbeitern bedanken. Besonders den Krankenschwestern auf dieser Station möchte ich meine tiefste Hochachtung, Bewunderung, Anerkennung und Dankbarkeit für ihre Arbeit und ihren Einsatz aussprechen (Peter sei hier auch erwähnt, der immer wieder vergeblich versucht, mich zum Essen zu bewegen...).

Immer freundlich und sehr bemüht, zu Scherzen aufgelegt, zu Plaudereien, hilfsbereit Tag und Nacht ohne Ende und das trotz zeitweise sehr lästigen, unfreundlichen, protestierenden, ungeduldigen und oftmals zutiefst verzweifelten Patienten (ich zähle mich auch dazu)! Auch ein Danke den Ärzten, die Menschen in sehr großer Zahl betreuen, jedoch immer fachlich alle Fragen beantwortend und sich auch immer Zeit nehmend für die Anliegen der Erkrankten. Danke, ihr alle leistet Großartiges! Und diese Leistungen gehören auch entsprechend honoriert!



Katharina Huber, 5204 Strasswalchen