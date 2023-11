Danke für die gründliche Recherche

Als langjährige Leserin der SN möchte ich der innenpolitischen Redakteurin, Frau Maria Zimmermann, für ihre Glosse "Der Dreck bleibt picken" (SN, 8. November 2023) danken. Sie stellt mit klaren Worten den angeblichen Skandal um einen kurzen Urlaub von SPÖ-Vorsitzendem Andreas richtig, der einen Tag zuvor unter anderem in einem der ÖVP sehr nahe stehenden Boulevardblatt Schlagzeilen machte. Ihre Recherche ergab, dass das vermeintliche 5-Sterne-Luxusressort auch über das Pauschalangebot einer Supermarktkette gebucht werden kann. So viel Mut ist in der heutigen Zeit, wo eine andere Partei Journalistinnen sogar schon mit "Erziehungsmaßnahmen" droht, nicht mehr ganz selbstverständlich.

Maga Christine Pertele, 5023 Salzburg