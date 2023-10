Danke für die tägliche SN!

Zum Leitartikel vom 21. Oktober 2023: Geschätzter Herr Perterer, danke für ihren Leitartikel, keine Lobhudelei, aber ich bin jeden Tag froh, in meinem Postkasten die SN vorzufinden und mir einen Überblick zu all den neuen Nachrichten zuverschaffen. Das ist nicht einfach, nicht für die Zeitung und auch nicht für mich. Ich bin nicht immer einer Meinung mit den Redakteuren, das ist auch gut so, denn erst bei Rede und Gegenrede und Reflexion kommt man den Tatsachen näher. Und nun zum Punkt, das schafft die SN hervorragend, weshalb ich eher auf den Morgenkaffee verzichte als auf SN.

Willi Goldner, 5204 Straßwalchen