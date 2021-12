Danke - und halten Sie bitte in diesen schwierigen Zeiten durch!

Am 11. 10. 2021 wurde mein Vater mit akuter Atemnot in das LKH Salzburg eingeliefert. Eine durch Bakterien verursachte defekte Herzklappe, eine schwere Lungenentzündung und Wasser in der Lunge wurden diagnostiziert. Unter der Leitung von Frau Univ.-Prof. Dr. Uta Hoppe auf der Sonderklasse der 2. Medizin wurde alles Mögliche unternommen, um eine schnellstmögliche OP der Herzklappe zu ermöglichen. Mein Vater und auch wir Angehörige wurden in dieser schwierigen Zeit sehr liebevoll vom gesamten Krankenhauspersonal dieser Station betreut. Wir fühlten uns dort sehr ernst genommen und gut begleitet.

Nach der schweren, aber erfolgreichen etwa siebenstündigen Operation kam mein Vater auf die Intensivstation und anschließend auf die Bettenstation der Herzchirurgie unter Leitung von Hrn. Prim. Univ.-Prof. Dr. Seitelberger. Trotz des massiven Anstiegs der Coronapatienten wurde mein Papa bestens betreut. Die Arbeit des Intensivpersonals war bewundernswert.

Dank gilt natürlich neben den Operateuren, die Hervorragendes geleistet haben, dem Personal der Herzchirurgie. Besonders möchte ich auch Hrn. Dr. Konstantinos Chryssagis danken, der sich für meinen Vater viel Zeit genommen und mit ihm abends neben seinem Krankenbett sitzend, ein langes, persönliches Gespräch geführt hat. So eine Empathie und Anteilnahme gibt bei einem sechswöchigen Krankenhausaufenthalt unendlich viel Kraft.

Ein herzliches Dankeschön und halten Sie alle in diesen schwierigen Coronazeiten irgendwie durch. Ich bewundere Sie!



