Dankeschön an das LKH

Ein herzliches Dankeschön an die Kardiologie und int. Intensivmedizin des LKH Salzburg. Ich wurde am 2. 12. 2020 nachmittags mit Verdacht auf Herzinfarkt in der allgemeinen Klasse aufgenommen. Am nächsten Tag in der Früh bekam ich einen Stent gesetzt und konnte bereits Tags darauf das Krankenhaus beschwerdefrei verlassen.

Von der Aufnahme bis zur Entlassung wurde ich - trotz Corona - nicht nur sehr kompetent, sondern überaus herzlich und menschlich vom ganzen Team betreut, das trotz immensem Arbeitspensum nie die Geduld verloren hat - dafür meine allerhöchste Bewunderung. Ich kann nur sagen, jeder Salzburger kann sich glücklich schätzen, so ein Krankenhaus zu haben. Nochmals ein herzliches Dankeschön und ein frohes Weihnachtsfest (das ich dank ihrer Hilfe auch erleben darf)!







Johann Litofcenko, 5071 Wals