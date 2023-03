Dankeschön den Helfern der Asfinag

Am Mittwoch, dem 1. 3. 2023, hatte ich um 13.30 Uhr auf der A1 auf der Höhe Rampe 1 mit meinem Auto in Richtung Hallein eine Panne.

Die Traffic-Manager/-in der Asfinag, Frau Ricky und Herr Michael (Nachnamen sind mir leider nicht bekannt) wurden zu den "Rettern in der Not". Mit ihrer besonnenen, super freundlichen und vor allem kompetenten Art konnten sie mir Zeit helfen und dafür möchte ich ein herzliches Dankeschön aussprechen. Durch Menschen wie sie fühlt man sich auch in ungewöhnlichen Situationen nicht allein.







Karin Jedinger, 5071 Wals