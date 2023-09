Dankeschön für die großartige Hilfe am Innsbrucker Bahnhof

Aufgrund von Streiks in Italien mussten meine Mutter und ich am 6. September 2023 andere Züge von Bozen nach Salzburg nehmen als geplant. Bei der Ankunft am Innsbrucker Bahnhof, Gleis 4, wollten wir noch den Railjet auf Gleis 6 erreichen. Keine gute Idee. Das Unglück nahm um 12.15 Uhr seinen Lauf.

Ich eilte mit den Koffern voraus, hörte einen Schrei, beim Umdrehen sah ich meine Mutter zahlreiche Stufen hinabstürzen. Sie kam beim Zwischenplateau zu liegen, hatte offensichtliche Verletzungen im Gesicht, starke Schmerzen an Armen und Beinen.

Wir bedanken uns bei allen, die uns geholfen haben. Danke an die Zugbegleiterin aus dem Zug S 3 vom Brenner, die sich darum kümmerte, dass die Rettungskette in Gang kam, alle Schaulustigen vertrieb und uns gut zuredete. Außerdem dafür sorgte, dass die Stiegen gesperrt wurden. An den Mann, der die erste Hilfe professionell übernahm. An den Herrn des ÖBB-Kontrolldienstes, der die weitere Hilfe bis zum Eintreffen der Rettung leistete, für das Aufstellen des Sichtschutzes sorgte und sich dann auch noch um unsere Koffer kümmerte. Danke an die drei jungen Männer des Rettungsdienstes vom Roten Kreuz, die äußerst kompetent und sehr einfühlend vorgingen, uns in die Uniklinik zur Notaufnahme brachten und danke für die umfassende und wertschätzende Hilfe dort.

Es stellte sich heraus, dass meine Mutter unsägliches Glück hatte und mit Prellungen und Blutergüssen in Gesicht und am Körper davon kam und wir nach einigen Stunden heimfahren durften.

Danke dann an Jürgen Einwanger vom Alpenverein, der uns spontan vom Krankenhaus abholte und zum Bahnhof brachte und abschließend danke an den Mitarbeiter der ÖBB-Lounge, der um 15.30 Uhr dafür sorgte, dass wir Plätze im nächsten Zug in der ersten Klasse erhielten, damit wir sicher und komfortabel nach Salzburg kamen.

Der Schock sitzt noch tief, aber wir sind unendlich dankbar, dass es so ausgegangen ist und vor allem dafür, dass es so tolle Menschen gibt, die bereit sind, zu helfen und das kompetent und menschlich zugleich. Vielen Dank euch allen!

Dr. Nicole Slupetzky (auch im Namen meiner Mutter Brigitte), 5101 Bergheim