Dankeschön für die Hilfsbereitschaft

Gern möchte ich mich bei der jungen Dame auch auf dem Weg eines Leserbriefs bedanken und sie als Beispiel für gelebten Gemeinschaftsgedanken anführen. Als bei Ankunft des Zugs ein Wolkenbruch niederging, hielt sie ihr Auto an und hat mich - eine ihr völlig Unbekannte - trotz meiner nassen Kleider (der Wind drehte den Regenschirm ständig um) in ihrem Auto vom Bahnhof Seekirchen nach Hause gebracht. Gegenseitige Rücksichtnahme und Gefälligkeiten sind vielerorts keine Selbstverständlichkeit mehr, umso mehr freuen mich die vielen Hilfestellungen, die ich in den über 20 Jahren in Seekirchen erfahren durfte, und sie lassen den Ärger über die zu schnellen Autofahrer, sogar oft mit Handynutzung, in der Mühlbachstraße vergessen.



Dr. Erne Hackl, 5201 Seekirchen