Dankls genialer Schachzug

Kay-Michael Dankl ist nicht nur ein sehr sympathischer und rhetorisch begabter junger Politiker, er versteht auch sein Handwerk. Er hat nicht nur erkannt, was die echten Themen sind, welche die Bevölkerung bewegen, er hat es mit einem wahrhaft genialen Schachzug auch geschafft, mit seiner Botschaft zu den Wählern durchzudringen. Offensichtlich hat er in der Vergangenheit beobachtet, dass es für neue politische Bewegungen sehr schwer ist, schnell auf der politischen Bühne Fuß zu fassen. Es ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, zugleich den Aufbau der Parteiorganisation, die Schaffung eines hohen Bekanntheitsgrades und die Vermittlung der eigenen politischen Botschaft zu schaffen. Durch den Auftritt im Rahmen der Kommunistischen Partei (wohlweislich mit dem Zusatz "Plus") konnte er sich die ersten beiden Aufgaben sparen und sich voll auf die Vermittlung seiner Botschaft konzentrieren. Er ist also alles andere als ein Anhänger Lenins und Stalins oder ein Bewunderer Fidel Castros, tritt aber als Kommunist Plus auf, weil ihm das sofort große Aufmerksamkeit sichert.

Die etablierten Parteien, die sich jetzt dabei überschlagen, vor den Gräueln kommunistischer Diktatoren zu warnen, können daher sofort damit aufhören und sollten besser überlegen, was der Erfolg Dankls für sie wirklich bedeutet. Nämlich, dass die Wähler eine grundlegende Erneuerung der politischen Landschaft ersehnen. Sie wollen keine Politik mehr, die vor allem auf sich selbst schaut, sie wollen keine EU, die eine von Brüssel gesteuerte Planwirtschaft installieren möchte, sie wollen eine ehrliche Politik, deren Ziel das Wohlergehen der Bürger ist und deren Ziele langfristig und nicht auf den nächsten Wahltermin ausgerichtet sind.

Ein etabliertes, aber erschöpftes System kann nur durch einen Umsturz oder eine bewusste radikale Erneuerung verändert werden. Wenn der Wahlerfolg der Kommunisten Plus dafür das auslösende Element wäre, müssten wir alle Kay-Michael Dankl dafür dankbar sein.





Dr. Günther Pacher, 9800 Spittal