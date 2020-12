Danksagung bei der BH Hallein

Nunmehr 66-jährig und an der Politik sowie den gesellschaftlichen Themen hochinteressierter Mitbürger, war ich oft schon versucht, meinen Unmut über die in diesem Wohlfahrtsstaat (= Selbstbedienungsladen) sattelfest etablierten Unsitten mittels Leserbrief kundzutun. Ich habe aber immer wieder bereits verfasste Schreiben in den elektronischen Papierkorb wandern lassen. Dies wohl deshalb, weil es meiner Familie und mir - auch in einer schwierigen Zeit wie dieser - bisher immer sehr gut ging und es mir fern war und ist, Gift durch die Gegend zu schleudern.

Seit dem letzten Sonntag, an dem meine ganze Familie an den Schnelltests teilnahm, hat sich meine Welt verändert, dramatisch verändert. Meine Frau, meine betagten Schwiegereltern, meine Söhne und eine Schwiegertochter wurden positiv getestet - für mich unverständlich , da wir alle keine "Covidioten" sind und uns penibel an die gängigen Verhütungsmaßnahmen gehalten haben! Es wäre jetzt einfach, auf die Coronatrottel (Test-, Masken-, Abstandsverweigerer, Demonstranten usw.) zu schimpfen! Ich aber möchte mich herzlich bei den Mitarbeitern der BH Hallein bedanken, die heute in zwei ausführlichen Gesprächen alle - und es waren sehr, sehr viele - Fragen geduldig beantwortet und damit unserer ganzen Familie sehr geholfen haben!

In Zeiten wie diesen, in der diese Mitarbeiter gewiss an die Grenze ihrer Belastbarkeit kommen, keine Selbstverständlichkeit. Danke!





Helmuth Kogler, 5400 Hallein