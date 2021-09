Dante - würdevoll gewürdigt

Zum 700. Todestag, genau auf den Tag, lud die Società Dante Alighieri in einer Soirée zu einer Gedenkveranstaltung in Zusammenarbeit mit der Universität Mozarteum in den Solitär ein. Die große Besucherzahl zeigt, wie sehr das italienische Kulturinstitut mit Salzburg, dem "Rom des Nordens" verbunden ist. In einem erlesenen kulturellen Programm mit beispielhaften Ausschnitten aus den Kapiteln der "Göttlichen Komödie", die nicht nur kompetent und emotional in Deutsch und der Originalsprache vorgetragen, sondern auch von hochkarätigen Fachleuten diskutiert und dem Publikum näher gebracht wurden, wurde der größte italienische Dichter würdevoll gewürdigt. Eingebettet war die Veranstaltung in ein Musikprogramm, das durch die Vertonung von Dante-Texten einen großen Bogen bis in die Zeit der Spätromantik spannte. Ich möchte für die Veranstaltung an dieser Stelle herzlich danken. Italien lebt auch heute noch in Salzburg fort!



Robert Faust, 5020 Salzburg