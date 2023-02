Darf hier überhaupt gebaut werden?

Die eigentliche Frage geht aus Ihrem Artikel vom 23. 2. 2023 "Chalets in der Gnadenalm" leider nicht hervor: Nämlich ob die aufsichtsbehördliche Genehmigung zur Ausweisung von Bau(erwartungs)land bei der Gnadenalm nach wie vor an eine ausreichende Zufahrt geknüpft ist? Nur das kann klären, ob der geplante Parkplatz mit der dafür erforderlichen Abbiegespur lediglich als Köder für die öffentliche Meinung fungiert. Für diese herrliche Landschaft ist nicht entscheidend, was dort gebaut wird, sondern ob überhaupt gebaut werden darf. Stoppen wir endlich die Landschaftszerstörung!



Gernot J. Bergthaler, 5020 Salzburg