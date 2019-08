Darstellung zum Amtenthebungsverfahren Dr. Wojak

In der Berichterstattung zum Amtsenthebungsverfahren von Dr. Wojak wird vielfach in den Raum gestellt, dass dahinter ein mögliches Komplott der Belegschaft stehen könnte. Dazu ist festzuhalten, dass die Oö. Landesverwaltung kein Intrigantenstadel ist, in dem weder Willkür noch eine autokratische Schreckensherrschaft regieren. Wir sind eine der best aufgestellten Verwaltungseinheiten Österreichs. Bürgernähe ist uns sehr wichtig, unser Anspruch ist aber ebenso ein korrekter und respektvoller Umgang mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - und dazu zählen selbstverständlich auch Führungskräfte wie unsere Bezirkshauptleute. Dafür stehe ich auch persönlich als Obmann der Personalvertretung.

Korrektheit bedeutet freilich auch, dass bei Bekanntwerden von massiven Verdachtsfällen hinsichtlich einer rechtswidrigen Amtsführung es Aufgabe der Amtsleitung ist, diese im Rahmen eines Verfahrens zu prüfen. Wer das nicht macht, würde sich selbst des Amtsmissbrauchs schuldig machen. Daher werden auch in diesem Fall die normalen Spielregeln eingehalten und es wird zu einem fairen und objektiven Ergebnis kommen. Diesbezügliche Verschwörungstheorien sind also hanebüchen.

Der Führungsstil von Dr. Wojak gegenüber der Belegschaft wurde von der Personalvertretung schon seit längerem thematisiert. Zahlreiche Interventionsversuche haben leider nicht gefruchtet. Außen- und Innenwirkung hinterlassen hier offenbar sehr unterschiedliche Eindrücke. Wäre die BH Braunau ein Wirtshaus, müsste man sagen: Ein Wirt kann auf Dauer nur erfolgreich sein, wenn er nicht nur bei den Gästen beliebt, sondern auch bei Koch und Kellnern anerkannt und respektiert ist.

LAbg Dr Peter Csar, 4020 Linz