Das Aircar ist eine völlig überflüssige Erfindung

Mit dem Foto eines fliegenden Autos auf der Titelseite der Salzburger Nachrichten (SN, 2. Juli 2021) setzten die SN ein völlig verkehrtes Bild betreffend der Bedeutung dieser "Erfindung".

Überall -auch in den SN - ist die Klimakrise zu Recht ein wichtiges und für die Zukunft der Menschheit bedeutendes Thema.

Diese "Erfinder" haben noch immer nicht kapiert, dass die Menschheit andere Probleme hat und noch viel schlimmere Probleme bekommen wird, wenn nicht endlich etwas gegen und nicht zusätzlich für den Klimawandel getan wird. Das fliegende Auto mag ein netter Gag sein, sinnvoll ist es nicht. Für 1000 km Reichweite bei gigantischem Energieverbrauch einen solchen Energiewahnsinn zu entwickeln ist an Ignoranz nicht zu überbieten. Ganz abgesehen davon, dass ich es mir "lustig" vorstelle, wenn so ein Auto einparken will; da sind ja die überfetten SUVs schon ein Problem, dieses Auto potenziert diesen SUV-Wahnsinn.





Helmut Meisl, 5400 Hallein