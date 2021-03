Das Angebot zum Testen annehmen

Wir waren am 3. März testen, in der Apotheke unserer Wahl 200 Meter von unserer Wohnung, kein Problem für meinen Mann mit Rollator. Die Mitarbeiter dort kennen wir gut, alle sehr freundlich und kompetent. Das Anmeldeformular wird für uns ausgedruckt und die Testung selbst ist unaufgeregt und schnell erledigt. Ungefragt bekommen wir zwei Kuverts mit je fünf Selbsttests ausgehändigt. Nach 30 Minuten ist die Nachricht am Handy, negativ … die Sonne freut uns noch mehr!

Dies alles ist gratis, ein Angebot der Regierung. Und es ist wichtig, dieses Angebot jetzt anzunehmen. Auch wenn wir alle coronamüde sind, Sehnsucht nach dem alten Leben haben. Niemand ist schuld an all den Einschränkungen, den wirtschaftlichen Schäden, den menschlichen Tragödien, niemand außer dieses so tückische Virus. Und ehrlich, wer von uns könnte behaupten, alles besser gemacht zu haben?





Stefanie Hiessmayr, 5026 Salzburg