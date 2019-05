Das Ansehen Österreichs

Das Interview mit Bundespräsident a. D. Heinz Fischer war sehr aufschlussreich. Da lobe ich mir auch die damalige weise und vorausdenkende Entscheidung unseres Landeshauptmanns Dr. Wilfried Haslauer, welcher von vornherein eine Koalition mit den Freiheitlichen ausgeschlossen hat. Ich höre heute noch die Stimmen vieler: "Wozu brauchen wir überhaupt einen Bundespräsidenten?"

Von den so wichtigen Entscheidungen unseres amtierenden Bundespräsidenten, Herrn Van der Bellen, hängt zurzeit in vielen Bereichen viel für unser Land ab. Herr Kurz hat aus reinem Machtgehabe diese Entscheidung getroffen, obwohl er damit rechnen musste und vielleicht auch spürte, dass dies nicht gutgehen wird. Jetzt sollten die drei Damen in der Opposition klug handeln und beweisen, dass sich Frauen in der Politik "anders" gut einbringen können!

Manfred Wagner, 5204 Straßwalchen