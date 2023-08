Das Bauernhaus an der Neukommgasse

"Dieses Haus ist alt und hässlich/ dieses Haus ist kahl und leer/ und seit vielen Jahren bewohnt es niemand mehr."

Spricht man mit Zeitgenossen über das alte Bauernhaus an der Neukommgasse, erhält man auch wie bei vielen anderen Fragen die Antwort "des is mia wurscht". Dieser "Standpunkt" scheint manch Österreichern in den Genen zu liegen.

Nun, was soll mit dem Haus wirklich geschehen? Eine Idee wäre das Haus abzureißen und einen nun üblichen "architektonisch gestalteten" Kasernenbau in die Landschaft zu knallen. Ist perfekt zu vermarkten, denn mit dem herrlichen Blick auf die Festung und den noch wenigen Grünflächen ließen sich fantastische Preise erzielen.

Das wäre allerdings mir nicht ganz wurscht!

Ein Vorschlag wäre, in Zusammenarbeit z. B. mit dem Freilichtmuseum Großgmain und den diversen Kunst- und Gesellschaftsabteilungen der Stadt und des Landes, das Haus in der vorhandenen Form wieder zu errichten. Mit Geschichte u. a. des Hauses und aktuellen interessanten Themen für die Menschen kann damit auch wieder Kulturelles und Lebendiges in die Gegend gebracht werden. Vorschläge dazu gibt es sicher viele, auch von Menschen, denen nicht alles wurscht ist!



Wolfgang Goffriller, 5020 Salzburg