Das blaue Wunder

Was von einem "Volkskanzler" Kickl zu erwarten wäre, war bei der Nachbetrachtung des ORF-Sommergesprächs durch Redakteur Purger (SN vom 22. August) nur eingeschränkt zu erfahren. Überhaupt nicht zur Sprache kam da ein Blick über den sehr begrenzten innenpolitischen Horizont hinaus. Kickls Vorbild in Europa ist die "illiberale Demokratie" eines Viktor Orbán nicht nur mit der Kontrolle über sämtliche gesellschaftlichen Bereiche (Medien, Justiz, Kultur etc.). In Ausnützung des unseligen Einstimmigkeitsprinzips macht Ungarns Regierung die Obstruktion, ja Erpressung gegenüber der EU zur Regel. Viel Verständnis hingegen zeigt Orbán für den brutalen Angriffskrieg, den sein Autokratenkollege Putin gegen die Ukraine führt. Wie weit würde ein Regierungschef Kickl da seinem ungarischen Vorbild folgen? Jedenfalls will er eine "Festung Österreich" nicht gegen feindliche bewaffnete Armeen, sondern gegen erschöpfte und traumatisierte Flüchtlinge aufbauen. Klar, dass er auch den menschenverursachten Klimawandel leugnet, entgegen aller wissenschaftlichen Evidenz und der Katastrophen, die sich vor unser aller Augen ereignen.

Ist vielen potenziellen Wählern der FPÖ tatsächlich bewusst, wem sie da ihre Stimme und ihr Vertrauen schenken?







Erhard Sandner, 5081 Anif