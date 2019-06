"Das Bosna" oder "die Bosna"?

Sehr geehrter Her Bayer, zu ihrer letzten Frage ("Lokalpatriot" vom 14. 5. 2019): ",Die Bosna'" (regional der ,Bosna', auch ,Bosner') ist ein in Österreich und in Deutschland im Raum Augsburg und Traunstein verbreitetes Gericht, das aus einer gewürzten Bratwurst besteht, die in einem aufgeschnittenen Weißbrot angeboten und mit Senf und Zwiebeln garniert wird." Und so weiter . . . (aus der Wikipedia).

Sind Sie mir nicht bös. "Das" Bosna hört sich für mich grausam an. Intuitiv gehe ich bei Begriffen aus anderen Sprachräumen nach deren Genus vor. Nun kann ich kein Bosnisch. Aber im Mittelmeerraum sind Wörter mit Endung "a" vorwiegend feminin. Die auf "o" vorwiegend maskulin. Ich sag ja auch nicht "das Espresso".

Bastian Sick hat darüber mal herrliche Kolumnen geschrieben, zusammengefasst in den Büchern: "Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod". Da kommen auch solche Fälle vor.







Kurt Fuchs, 5020 Salzburg