Zum Artikel "Arzt will derzeit nicht gegen Corona-Impfen" vom 21.1. Dem Leserbrief von Herrn Mainoni sowie von Herrn Haunsperger kann ich voll beipflichten. Reaktionen, wie sie von der Salzburger Ärztekammer beschrieben sind, können dazu beitragen, dass Menschen auf die Straße gehen und gegen die Vorgangsweisen im Zusammenhang mit Corona demonstrieren, weil sie die Demokratie in Gefahr sehen.

Beim Lesen des Artikels hat mich aber auch das Verhalten von Dr. Hübl beschäftigt. Es hat mich sehr beeindruckt, wie ernst Dr. Hübl seinen Arztberuf nimmt und wie konsequent er hinter seinem Berufsethos steht, so dass er zum jetzigen Zeitpunkt seinen Patienten, die ihm ihr Vertrauen schenken, den Impfstoff nicht verabreichen möchte. Er ist mit seinen Bedenken nicht der Einzige in der Kollegenschaft (siehe z. B. Dr. Görner aus Schwäbisch Gmünd) aber sein konsequentes Nichtimpfen zum jetzigen Zeitpunkt bedeutet gegen den Strom schwimmen mit allen Konsequenzen (siehe Ärztekammer). Das braucht Zivilcourage und bekommt meine Hochachtung.







Christine Schönherr, 5412 Puch