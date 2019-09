Das bringt Österreich nicht wirklich weiter

Zu "Und wer kümmert sich um die Lebensrealität?" (SN vom 19. 9.):

Derzeit herrschen in der Politik Fantasie- und Planlosigkeit hinsichtlich konstruktiver Vorschläge, denn neben dem üblichen Geplänkel und persönlichen Anpatzereien gibt es nur Wahlzuckerln und Vorschläge zu weiteren Abgaben als Gegenfinanzierung. Von Fleisch- und CO 2 -Steuer bis hin zu Vermögens-, Erbschafts- und Schenkungssteuern wurden im Hochsteuerland Österreich fast alle Möglichkeiten zumindest argumentativ ausgereizt. Strategische Überlegungen zu Szenarien, wie das Land zukünftig aussehen soll und wie man das erreicht, was zu tun und was zu verhindern ist, fehlen völlig. Das alles bringt Österreich nicht wirklich weiter.

Mag. Martin Behrens, 1230 Wien